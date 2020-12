Onze F1-watcher na laatste race van seizoen: “Het prestatieverschil tussen de auto’s is te groot geworden”

Formule 1Met een race die niets om het lijf had viel in Abu Dhabi het doek over een wel zeer merkwaardig seizoen. Eentje met te veel races, te weinig publiek en vooral te weinig spankracht. En of iedereen tevreden was dat het gedaan is. En toch valt heel wat te leren uit dit morose seizoen. Lees en verneem.