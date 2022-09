Onze F1-watcher legt uit waarom Max Verstappen niet rouwig is om afgesprongen deal tussen Porsche en Red Bull

Formule 1 RECONSTRUC­TIE. Boerenbe­drog op het circuit en een mod­derklucht ernaast: nooit liep een race zo in het honderd als Spa-Francor­champs in 2021

De mythische F1 Grand Prix van Spa-Francorchamps heeft in zijn lange geschiedenis ook zwarte dagen gekend en de organisatie verliep zelden vlekkeloos. Maar nooit liep een race zo in het honderd als in die editie in het hondenweer van 2021. De Formule 1-fans bleven gefrustreerd en financieel belazerd achter: een reconstructie.

27 augustus