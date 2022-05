Onze F1-watcher legt uit waarom de GP van Monaco mogelijk verdwijnt: “Iedereen zegt dat deze race een monument is. Maar bekijk het eens anders...”

Oké, een echt F1-kampioenschap was het toen nog niet -dat begon pas in 1950. Maar in 1929 werd voor het eerst geracet in de straten van Monaco. De koers zou uitgroeien tot een iconisch evenement. “Formule 1 kan niet zonder Monaco.” Het was een oneliner die je ieder jaar opnieuw wel weer hoorde van de een of andere topcoureur of hoge ome, als het tijd was voor de jaarlijkse afspraak. Omdat werd gekoerst in de straten van een oord dat tot de verbeelding spreekt. De boten, de casino’s, de Ferrari’s en Lamborghini’s in het straatbeeld: Monaco was eeuwenlang de koers die met voorsprong het hoogste glamour-gehalte had. Daarom was het ook het enige circuit dat niet moet betalen om de helden over de vloer te krijgen. Ene Bernie Ecclestone regelde dat lang geleden al. Meer zelfs: de Automobile Club de Monaco, die de grand prix organiseert, mag ook nog eens alle inkomsten uit sponsoring op zak steken. Nog een privilege dat geen enkel ander circuit op de F1-kalender ooit had. Zei Bernie iedere keer: “Formule 1 is synoniem met Monaco.”