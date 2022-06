Onze F1-watcher in Montreal merkt dat Ferrari Mick Schumacher nog niet heeft afgeschreven: "Kritische Haas-teambaas zou tot de orde zijn geroepen”

F1 Onze F1-wat­cher in Imola ziet Ferrari voor het eerst in jaren als leider in eigen land: “Leclerc krijgt goddelijke status”

Charles Leclerc krijg stilaan goddelijke status in Italië. Als Monegask. Maakt niets uit. Of er nu een Duitser, Oostenrijker of Fin achter het stuur zit. Als het ding zelf maar rood is. In Italië is Ferrari meer dan een auto. Het is wekelijks voorpaginanieuws. Heuse religie. Die de Italianen dit weekend massaal komen belijden in Imola. En wie niet naar het Formule 1-circuit komt, zoekt naar een horloge. Lees en verneem.

22 april