Onze F1-watcher in Bahrein ziet vanop de eerste rij hoe Max Verstappen de nieuwe baas in de paddock is: “Scherp als het moet, maar niet meer brutaal”

Formule 1 Onze man in Bahrein over de lonen in de F1 doorheen de jaren: van 1.500 dollar per koers voor Fangio naar 40 miljoen per jaar voor Verstappen

Het nieuwe contract van Max Verstappen is goed voor 200 miljoen euro in vijf jaar tijd. Geen coureur die dat ooit schepte. Maar in de tijd van Thierry Boutsen boerden ze ook niet slecht. De F1-coureur en zijn loon, doorheen de jaren. Hoe sommigen betaald werden en anderen niet. Hoe sommigen hun loon verdubbelden met een sluw plan. En waarom Jackie Stewart dan toch even lange armen heeft.

18 maart