Onze F1-watcher in Austin zag hoe Ricciardo niet van zijn paard viel, hoe Verstappen werd uitgejouwd, maar vooral hoe de ‘budgetkwestie’ de F1 in de ban houdt

Woensdag 19 oktober, 16.10u

Uw dienaar is al in Washington geraakt. Was eigenlijk niet de bedoeling, want mijn vlucht was geboekt via New York. Alleen had die vlucht te veel vertraging om nog voor middernacht in Austin te raken, zodat de zeer vriendelijke dame aan de balie van United Airlines mij snel kon omboeken via Washington. Zo raak ik toch nog om halfnegen vanavond in Austin, amper drie uur later dan voorzien.