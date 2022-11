Onze F1-watcher in Abu Dhabi ziet hoe de entourage van Verstappen zich verweert tegen de kritiek

Formule 1 Kassa van Max Verstappen rinkelt: 48 miljoen euro per jaar en minstens 5 miljoen dankzij sponsors

Nadat zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 hem geen windeieren legde, treedt Max Verstappen (25) na nummer twee straks nog wat harder toe tot de lijst van absolute topverdieners in de sport. Volgens welingelichte bronnen verdient ‘Mad Max’ vanaf dit seizoen om en bij de 48 miljoen euro. Zelfs naar F1-normen is dat een duizelingwekkend bedrag. Geen enkele coureur schepte ooit meer. En ja, daar komt zelfs nog wat bovenop.

10 oktober