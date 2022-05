Onze F1-watcher hoort hoe Russell wordt terechtgewezen door Hamilton: “Zou het nieuwe wonderkind van Mercedes nu al streken krijgen?”

*Woensdag 25 mei, 14.05u

->Kopman

In Miami en Barcelona kon hij er niet bij zijn, maar nu is onze huisfotograaf weer van de partij. En neen, Georges is geen voorstander van vliegtuigen. Als het kan, liever met de auto. Veel minder ellende om al zijn camera’s en lenzen in te checken. Maar zie, ik had hem nog verwittigd: met Hemelvaart kan het druk zijn op de Franse autowegen. Voorbij Lyon is het van dat. Iets meer dan vier uur rijden voor een strook die je normaal in minder dan een uur moet afhaspelen.