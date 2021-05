Onze F1-watcher diept getuigenissen op over Senna, die dag op dag 27 jaar geleden verongelukte: “Toen besefte ik het, nonkel Ayrton komt niet meer thuis”

Tien, twintig of zesentwintig jaar geleden. Maakt niet uit. Eén mei is en blijft de dag waarop de grootste coureur ooit deed wat niemand voor mogelijk achtte: hij verongelukte. De beste was hij misschien. De snelste wellicht. De grootste zeer zeker. Ik voelde het in iedere vezel toen ik hem voor het eerst zag. Ik las het in ieder getuigenis die ik sindsdien over hem hoorde. Getuigenissen over Ayrton Senna da Silva, die vorig jaar zestig zou geworden zijn.