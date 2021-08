Onze F1-watcher: “Belgische grand prix was boerenbedrog met voorbedachten rade”

Formule 1Editie 2021 van de Belgische grand prix gaat de geschiedenis in als een beschamende klucht. Dat de start werd uitgesteld, oké: dat was nog verklaarbaar en verdedigbaar. Maar dat uiteindelijk nog een ‘race’ van amper twee rondes werd gereden, was boerenbedrog. Niet meer en niet minder.