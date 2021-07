Onze F1-expert over crash Hamilton-Verstappen: "De ene te driest, of de andere te agressief insturend? Ga weg. De waarheid is veel minder controversieel”

Formule 1 Crash met Verstappen zindert na: ‘fans’ delen racisti­sche beledigin­gen richting Lewis Hamilton op sociale media

11:04 Zou het ooit stoppen? Lewis Hamilton is na zijn zege in de Grote Prijs van Groot-Brittannië volgens verschillende Engelse media racistisch beledigd op sociale media. Heel wat ‘fans’ vonden het niet kunnen dat de Brit toch nog met de overwinning aan de haal kon gaan, nadat hij Max Verstappen van de baan had gereden. Er zouden onder meer emoji’s van een aapje geplaatst zijn bij berichten van Mercedes, de ploeg van Hamilton, op Instagram.