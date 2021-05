Onwaarschijnlijk hoe Red Bull en Max Verstappen de overwinning weggooiden: team werd misleid door eigen computer

Imola was een speciaal geval. Koers in twee gekapt door een crash, en Hamilton die een foutje maakte. Vorige week in Portimao was de Red Bull een maatje te klein. Maar na Bahrein was ook Barcelona gisteren wat we dit seizoen nog vaak mogen verwachten: een thriller. Met een Mercedes en Red Bull die aan elkaar gewaagd waren. Maar het was vooral een thriller die Max Verstappen had kunnen winnen. Alleen al dankzij het verschil dat hij maakte bij de start, zoals hij in de eerste bocht voorbij Hamilton buffelde en - na bocht één in Imola - bevestigde dat het spel dit seizoen genadeloos gespeeld wordt. Volgde het ondertussen bekende duel, Max contra Lewis - ze reden alweer op een zakdoek van amper een paar seconden. Heerlijk.

Gemiste bandenwissel

Maar dan, ronde 43 van in totaal 66. Hamilton die het antwoord gaf op dé hamvraag: rijden de kemphanen de race uit met maar één pitstop (die ze toen al gemaakt hadden) of stoppen ze nog eens? Hamilton stopte voor verse rubber. Een vijftal ronden later dachten wij: "Nu heeft Max geen keuze." Collega's in de perszaal schreeuwden luidop wat wij dachten. Een vriend op wiens technische bagage we vaak vertrouwen voor een oordeel sms'te: "Max, nú ook wisselen!" Maar Red Bull gaf geen krimp. Ook niet toen Verstappen langs de radio zijn wanhoop ventileerde, "met deze banden haal ik nooit het einde". Een paar ronden later was Hamilton al te dicht genaderd, en weg was de optie voor Max Verstappen om ook te stoppen én aan de leiding te blijven. Max opnieuw langs de radio: "Ik kan hem nooit achter me houden..." Zes ronden voor het einde kreeg hij gelijk.

Volledig scherm © Photo News

Misleid door computer

Hoe het kan, dat een legertje zwaar betaalde ingenieurs beslist om Verstappen niet op verse banden te zetten, en hem zo met zekerheid in het verlies duwen? Als waarnemer is je eerste reactie er een van bescheidenheid: 'ze weten iets dat ik niet weet'. Maar eigenlijk is er meer aan de hand. En om die 'meer' te verklaren, moet je weten hoe het F1-wereldje functioneert. F1, dat is wiskunde op hoog niveau. Eigenlijk voeren de coureurs alleen uit, zo goed en snel als ze kunnen, wat de ingenieurs berekend hebben. Of hoe in F1 een cultuur is gegroeid waarin ingenieurs een blind vertrouwen hebben in wat de computer simuleert: bij Red Bull zei de computer dus dat Max het misschien wel zou redden. Terwijl zijn buikgevoel, ingefluisterd door wat het gedrag van de banden hem in zijn stuur vertelden, het tegendeel beweerde.

Het is een gekend probleem in hoogtechnologische domeinen: te veel vertrouwen in de computer, en vergeten dat buikgevoel ook telt. Er zijn zelfs al vliegtuigen door gecrasht.

Neen, Verstappen fulmineerde niet na afloop. Zoals de Max van pakweg twee jaar geleden wel had gedaan. Hooguit: "Ach, ik was niet snel genoeg, en weet niet of ik het met een tweede bandenwissel wel had gered.” Of hoe Max Verstappen zijn team in bescherming nam.

Volledig scherm © AFP

In het klassement heeft Hamilton 14 punten meer dan Verstappen. Nadat hij zaterdag al geschiedenis had geschreven: als eerste in de geschiedenis liet hij zijn 100ste poleposition optekenen. “Ik moet mezelf blijven verbeteren, want Red Bull is ongelooflijk sterk aan het seizoen begonnen. Ze hebben een kampioenswaardige auto. Maar wij ook. En ik heb vandaag veel geleerd over Max, misschien wel meer dan bij alle voorgaande races opgeteld”, deelde hij nog een stootje uit. “Over zijn auto, en hoe hij die gebruikt. Ik zat er lange tijd zo dicht achter.” Maar uiteindelijk was het weer Hamilton die lachend op de foto ging.

‘Ontwikkelingsrace’

“Hoe ik dit samenvat?”, herhaalde Verstappen de vraag, waarna hij toch ook even op het gaspedaal ging staan. “We zijn te langzaam. Dit seizoen zijn we in de kwalificatie competitief, in de race worstelen we wat meer. We hebben een snellere auto nodig, simpel. Want ik heb er echt alles aan gedaan.” Enerzijds is er bij de Nederlands Limburger tevredenheid dat het gat met Mercedes dit seizoen grotendeels is gedicht, althans voor wat hemzelf betreft. Anderzijds baalt hij juist van dat woord: grotendeels. Het seizoen is nog lang, er staan nog negentien races op de kalender. Red Bull Racing heeft bewezen goed te zijn in het doorontwikkelen van de auto gedurende het seizoen. Maar het gat met Hamilton is nu veertien punten en dat zijn er naar Verstappens smaak veertien te veel. “We hebben een grote stap gezet vergeleken met vorig seizoen. Maar we moeten op dit moment niet blij zijn met plek twee.” Het wordt, zei hij eerder in de week, dit seizoen dus ook een ‘ontwikkelingsrace’.

Volledig scherm © Photo News