ONS RAPPORT. Van “wat die allemaal uitspookte” tot “puurde álles uit de auto”: een maximumscore (!) en vier buizen in Bahrein

De liefde van Verstappen voor Ferrari is toch behoorlijk groot: schaft hij zich ook SF90 van 427.000 euro aan?

Hoezo, Max Verstappen (25) is geen fan van Ferrari? In bovenstaande virale TikTok-filmpjes is te zien hoe de Nederlandse tweevoudige wereldkampioen bij een Ferrari-dealer in Monaco een nieuwe Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano bekijkt.