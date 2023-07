ONS RAPPORT. “Hij viel enkel op met hysterisch geschreeuw”: drie buizen na race in Oostenrijk, maar ook een perfecte 10 en iemand die z'n chef ergerde

Spionage in de paddock: hoe Formule 1-teams fotografen duizenden euro’s betalen om andere wagens in beeld te brengen

Als de mecaniciens van Ferrari hem in de pitlane zien naderen, dan gaan ze snel voor de auto staan. Zodat hij dat remsysteem niet kan flitsen. ‘Hij’ werkt immers voor een rivaliserend Formule 1-team. Officieel fotograaf, in realiteit ook spion. Lucratieve schnabbel. HLN dook achter de schermen en hoorde: “De beste fotografen verdienen daar al snel 120.000 euro per seizoen mee bij.”