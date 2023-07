ONS RAPPORT. “Geen F1-niveau” en “kan een hele grote worden”: onze F1-watcher deelt een 10 op 10 uit, maar ook twee buizen

Topmodel Cara Delevingne krijgt bakken kritiek van Formule 1-fans na “arrogante” weigering live op televisie

‘t Was sterren spotten, gisteren op Silverstone tijdens de GP Formule 1 van Groot-Brittannië. Bekende voetballers, filmsterren of topmodellen: allemaal toonden ze zich van hun beste kant. Of toch bijna allemaal, want topmodel Cara Delevingne maakte zich niet heel populair bij veel Formule 1-fans. Op social media krijgt ze kritiek nadat ze live op televisie niet heel vriendelijk paste voor een interview.