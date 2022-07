ONS RAPPORT. Een dikke ‘9' voor “de halfgod die terug is”, maar ook drie buizen: de punten na chaotische GP F1 van Silverstone

Formule 1‘t Werd een erg chaotische Grote Prijs van Groot-Brittannië, vanmiddag op het circuit van Silverstone. Er was al snel de horrorcrash van Zhou Guanyu, waarna aan het einde ook de safety car nog zijn rol speelde. Zo pakte Carloz Sainz zijn eerste overwinning in zijn carrière, maar hij was lang niet de beste piloot in koers. Wie dat dan wél was volgens onze F1-watcher Jo Bossuyt, ontdekt u hieronder!