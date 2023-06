Ongenaakbare Verstappen wint in Canada, Alonso en Hamilton mee op het podium

Bij de start ging Lewis Hamilton al snel voorbij Alonso naar de tweede plek. Verstappen kon onbedreigd wegrijden vanaf seconde één. In de twaalfde ronde werd het even spannend toen George Russel met zijn Mercedes de muur raakte. De safety car moest uitrukken, maar bij de herstart kon niemand een plaats winnen.

Even later ging Alonso weer voorbij Hamilton. Zij zorgden voor het spannendste duel, want vooraan was de vogel al lang gaan vliegen. Alonso bleek uiteindelijk de beste. De Spanjaard haalde het van Hamilton in de strijd om plaats twee. De zevenvoudig wereldkampioen reed naar de derde plek.