Onderzoek wijst uit: voormalig F1-baas Mosley schoot zichzelf dood na diagnose kanker

Uit het onderzoek blijkt dat Mosley te horen had gekregen dat hij nog maar enkele weken te leven had.

Mosley werd in 1993 voorzitter van de FIA, het bestuursorgaan van de Formule 1. Hij bleef 16 jaar in functie.

In 2008 won hij een spraakmakende privacyzaak tegen de inmiddels ter ziele gegane krant News of the World nadat deze videobeelden had gepubliceerd van hem die deelnam aan wat het een ‘zieke nazi-orgie’ noemde. Het roddelblad zei dat het een rollenspel in nazi-stijl betrof, wat Mosley ontkende en de krant in de rechtszaal niet kon bewijzen.