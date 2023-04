Nu zijn adres in Monaco op straat ligt, kampt Charles Leclerc met opdringerige fans: “Er is een grens”

Formule 1 DAGBOEK. Onze F1-wat­cher ziet een Belg mysterieus praten met Mick Schumacher en een kwade Susie: “1,54% vrouwen? Verschrik­ke­lijk”

Het nieuwe F1-seizoen is in Bahrein van start gegaan. Onze F1-watcher is ter plaatse en hield er naar goede gewoonte zijn dagboek bij. Over meisjes die te weinig praten, papa’s die de toekomst voorbereiden, een Belg die mysterieus doet over zijn job en Max die een einde maakt aan dat eindeloze speculeren.