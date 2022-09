Nu ook officieel: Spa-Francorchamps op 30 juli, recordaantal races in 2023 met ook Monaco

Tijdens het Belgische F1-weekend, eind augustus, kregen de organisatoren in Francorchamps goed nieuws: wegens het wegvallen van Zuid-Afrika krijgt ons land in 2023 dan toch het Formule 1-circus over de vloer. Dankzij een switch met Hongarije werd 30 juli als datum geprikt. Alles moest wel nog goedgekeurd raken in alle nodige geledingen, maar dat is inmiddels gebeurd, zo blijkt uit de officiële kalender. 30 juli is net voor de zomerbreak.