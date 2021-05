Norris langer bij McLaren: “Ik wil hier races winnen en wereldkampioen worden”

McLaren heeft Norris al sinds 2017 onder zijn hoede. Sinds 2019 komt hij in de F1 uit. Dit seizoen maakte hij al indruk met onder meer de derde plaats in de Grote Prijs van Emilia-Romagna. “Na vijf jaar voel ik me al echt een deel van de familie en kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat ik mijn carrière bij een ander team zou voortzetten”, reageerde Norris. “McLaren heeft me altijd gesteund en mijn ambities voor de toekomst zijn ook helder: ik wil bij McLaren races winnen en wereldkampioen worden.”