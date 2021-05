Nog geen 100ste pole voor Hamilton: Bottas is snelste in kwalificaties in Portugal

Op het circuit in Portimao zette de Fin van Mercedes de snelste tijd neer in de kwalificaties. Bottas’ ploegmaat Lewis Hamilton zette de tweede tijd neer en blijft zo nog even steken op 99 poleposities. Max Verstappen start morgen als derde.

‘t Was eigenlijk Verstappen die de snelste ronde neerzette in de kwalificatie. Maar die tijd werd de Nederlander afgenomen voor het overschrijden van de track limits. In Q2 was Hamilton met voorsprong de beste, maar in Q3 deed Bottas beter dan z’n ploegmakker.

De GP van Portugal is de derde race van het seizoen. Hamilton won de openingsrace in Bahrein, Verstappen was de beste in de GP van Emilia-Romagna. Vorig jaar werd de Nederlander derde in Portugal, Hamilton won toen.

Volledig scherm Lewis Hamilton. © EPA

Volledig scherm Max Verstappen. © EPA