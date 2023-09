Nog 9 GP’s voor de boeg: speel mee met de Gouden Formule 1 en maak kans op talloze prijzen dankzij HLN

Wat valt er te winnen?

Naast eeuwige roem is er in de Gouden Formule 1 nog een pak meer te winnen. Sta je na de GP van Abu Dhabi (in november) aan de leiding in het algemene klassement? Dan kaap jij de hoofdprijs, 4.000 euro cash, weg. Voor de andere toppers in het eindklassement én alle speeldagwinnaars - er zijn op dit moment nog vijf speeldagen te gaan - zit er ook nog heel wat moois in de prijzenpot. Ontdek hier wat precies.