Nieuwe bazen, ‘nieuwe’ wetten: viseert F1-top Lewis Hamilton met juwelenverbod?

Formule 1Opvallende outfits, kettingen, oorbellen of een neuspiercing. Lewis Hamilton pronkt er gretig mee in de F1-paddock. Soms draagt hij z’n juwelen zelfs tijdens de races. Maar dat lijkt verleden tijd, of toch als het van de nieuwe wedstrijdleiders afhangt.

De F1 sloeg dit seizoen een nieuwe weg in op gebied van wedstrijdleiding. De omstreden Michael Masi werd bedankt voor bewezen diensten - hij kreeg een andere rol binnen autosportfederatie FIA - en vervangen door een duo: Niels Wittich en Eduardo Freitas.

En nieuwe bazen betekent ook: nieuwe wetten. Of ook: een striktere naleving van de bestaande regels. Zo zouden de F1-rijders in aanloop naar de GP van Australië van komende zondag de melding hebben gekregen dat het niet toegestaan is om juwelen te dragen achter het stuur. Die regel bestaat al sinds 2005, vooral om ergere verwondingen te voorkomen bij crashes. Maar strikt werd hij niet nageleefd. Rijders konden zonder problemen mét sieraden in hun bolide kruipen.

Ook Lewis Hamilton. De Brit draagt geregeld een neuspiercing tijdens races, recent nog in Abu Dhabi en Bahrein. Maar dat doet hij in de toekomst dus beter niet meer, anders riskeert de Brit een boete. Volgens Britse media bevestigde de FIA alleszins dat neuspiercings, net zoals pakweg kettingen of ringen, onder de regel vallen. Viseert de F1-top de Brit? Heel wat volgers zijn het er in elk geval over eens

Of dat de zevenvoudige wereldkampioen zal tegenhouden, is een andere zaak. Wat wel zeker is, is dat Hamilton en Mercedes wat goed te maken hebben in Melbourne. In de GP van Saoedi-Arabië werd hij maar tiende en ook de vrije oefenritten in Australië verlopen voorlopig eerder stroef voor de renstal. Hamilton kreeg de zevende tijd achter zijn naam, zijn land- en teamgenoot George Russel de twaalfde.

