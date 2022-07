Nieuw rondje moddergooien tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton: “Hij moet er zelf maar mee leven”

Formule 1Een vileine opmerking van Max Verstappen en een crash van Lewis Hamilton. De eerste dag van het Formule 1 -weekend in Oostenrijk maakt duidelijk dat de rivaliteit tussen de twee kemphanen weer helemaal is opgelaaid. “Ik vind zijn opmerking een beetje lomp.”

Het was een opmerking van Lewis Hamilton, afgelopen zondag, die de wedijver tussen de zevenvoudige wereldkampioen en de regerende kampioen weer leven inblies. Het gebeurde nadat Hamilton op Silverstone een pittig duel had uitgevochten met Charles Leclerc om de derde plek, onder meer in Copse Corner. Juist in die bocht werd een jaar geleden een van de belangrijkste hoofdstukken geschreven van de epische tweestrijd tussen Hamilton en Verstappen. Verstappen ging na een duel met zijn rivaal van de baan. De Nederlander belandde in het ziekenhuis voor controle, terwijl Hamilton de race kon vervolgen, een straf van tien seconden kreeg, maar desondanks toch won. Het zorgde voor woede bij Verstappen.

Na zijn duel met Leclerc kon Hamilton het vorig weekend niet laten om nog eens terug te komen op dat duel. “Charles deed het heel erg goed. Wat een geweldig duel. Hij is een heel verstandige coureur. Dit was duidelijk volledig anders dan wat we vorig jaar hebben ervaren.”

Verstappen dacht er in aanloop naar de GP van Oostenrijk het zijne van. “Ik vind het wel knap dat je, als je 37 jaar oud bent, op een gegeven moment wel snapt hoe je een apex (de optimale lijn van een bocht, red.) moet halen’’, sneerde hij donderdag. “Hij leert dus wel, dat is positief”, voegde de Nederlander er fijntjes aan toe.

Quote We hoeven het helemaal niet meer over Silversto­ne van vorig jaar te hebben. Hamilton moet er zelf maar mee leven. Ik vind zijn opmerking een beetje lomp. Max Verstappen.

Zo is het moddergooien tussen de Red Bull-coureur en de ster van Mercedes weer in volle gang. Het is een teken dat de rivaliteit tussen de twee oplaait. Tot nu toe had Verstappen dit seizoen nog helemaal niets te vrezen van Hamilton, die klagend en zeurend in zijn Mercedes over de circuits stuiterde, ver achter de top. Maar de laatste races lijkt zijn auto beter, waardoor Hamilton twee keer op rij als derde is gefinisht.

Die kleine succesjes lijken voor Hamilton aanleiding om de strijd met Verstappen nadrukkelijker op te zoeken. “Ik denk dat Charles hem afgelopen weekend minder ruimte heeft gegeven in die bocht dan ik vorig jaar deed”, zei Verstappen nog. “Hamilton is degene die vorig jaar een straf heeft gekregen, dus we hoeven het daar helemaal niet meer over te hebben. Hij moet er zelf maar mee leven. Ik vind zijn opmerking een beetje lomp.”

Volledig scherm Max Verstappen. © ANP / EPA

Hoe zit het precies met die rivaliteit? Verstappen haalt zijn schouders op. “Het heeft niets met mijn prestaties te maken en dat is waarop ik me concentreer. We doen het denk ik best wel goed dit jaar, dus daar blijven we mee bezig.”

Dat gold voor Hamilton op de dag van de kwalificatie in elk geval niet. Hij crashte in de laatste ronde en begint de sprintrace van vandaag op de vijfde startrij. Het incident onderstreepte overigens wel hoezeer de rivaliteit tussen tussen de twee kemphanen van 2021 nog leeft. Want de crash werd met luid gejuich ontvangen door de vele Nederlandse fans in Oostenrijk. Juichen konden ze even later nog een keer, toen Verstappen met een sterke laatste ronde pole position pakte. De Nederlander gaat verbaal de strijd met Hamilton dus weliswaar aan, maar op de baan blijft hij zijn rivaal voorlopig nog altijd ruim voor.

Volledig scherm Hamilton ging van de baan. © ANP