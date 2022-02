‘Nieuw’ audiofragment brengt F1 in verlegenheid: wedstrijdleider loste vraag van Red Bull zomaar in

Formule 1Nog maar eens een extra episode in de onwaarschijnlijke f1-ontknoping eind vorig jaar. Een boardradio-gesprek dat eigenlijk helemaal niet zo nieuw is tussen Jonathan Wheatley en wedstrijdleider Michael Masi, zorgt net nu voor ophef in - niet toevallig - de Britse media. Op de video is duidelijk te horen hoe de sportief directeur van Red Bull bij de beruchte laatste ronde op het Yas Marina Circuit instructies geeft aan Masi.

Flashback naar 12 december vorig jaar, Abu Dhabi. Met nog een drietal ronden te gaan, in de laatste en beslissende grand prix, beslist wedstrijdleider Michael Masi dat de safety car na de crash van Latifi meteen binnen mag en daarvoor dus niet moet wachten tot alle gedubbelde auto’s voorbij de leiders gaan om achteraan weer aan te sluiten, zoals de vertrouwde procedure voorschrijft. Alleen de auto’s tussen leider Hamilton en Verstappen zijn gaan aansluiten, de rest achter de Red Bull van Max niet meer. Het is een doodsvonnis voor Hamilton, die de hele race aan de leiding had gereden. Max kan immers meteen in diens zog kruipen en heeft pas nieuwe banden laten leggen. Lewis niet. Vogel voor de kat. In de laatste ronde gaat de Nederlander voorbij en wordt wereldkampioen.

Een dubbele klacht van Mercedes meteen na de race leverde niets op. Om Mercedes toch enigszins tegemoet te komen, startte de autosportfederatie FIA wel een onderzoek op. Maar die bevindingen worden rijkelijk laat bekendgemaakt: pas op 18 maart... twee dagen voor de start van de eerste f1-race van het nieuwe seizoen.

Quote Je hoeft die auto’s op een ronde achter­stand geen hele ronde te laten rijden. Ze moeten alleen maar uit de weg en dan hebben we weer een motorrace. Jonathan Wheatley

Niet toevallig in de Britse en dus Hamilton-gezinde media is nu ophef ontstaan over ‘nieuwe’ radioberichten tussen Masi en Red Bull Racing. Op dat fragment is immer te horen hoe Jonathan Wheatley ,de sportief directeur van Red Bull, Masi op dwingende wijze toespreekt. “Je hoeft die auto’s op een ronde achterstand geen hele ronde te laten rijden. Ze moeten alleen maar uit de weg en dan hebben we weer een motorrace”, citeerde Wheatley uit het reglement. Masi gaf op zijn beurt aan het te hebben begrepen, maar natuurlijk zonder na te gaan of dat voorstel wel eerlijk was en wel degelijk volgens de wedstrijdreglementen zou zijn.

Enkele momenten later besliste Masi exact wat Wheatley hem had ingefluisterd. Volgens de Britse pers het bewijs dat Masi naar de pijpen van Red Bull heeft gedanst. Het bewijs is weliswaar niet zo nieuw, want de dag na de GP waren deze radioberichten ook al op YouTube te beluisteren. Waar de Britten ook over struikelen, is het feit dat Masi net als Wheatley het begrip ‘motorrace’ gebruikte. Dat riep de Australiër na de race over de boordradio naar Mercedes-teambaas Toto Wolff. Het is nog maar de vraag of de FIA iets gaat doen met dit ‘nieuwe’ nieuws.

Want voor f1-eigenaar en commerciële baas Liberty Media was deze afloop natuurlijk de beste. Een ongelofelijk stom einde van het f1-seizoen achter de safety car kon de sport zich niet veroorloven. Zeker niet op het moment dat de hele wereld meekeek. Die antclimax bleef de f1 bespaard, met dank aan Masi. Wat meteen ook de reden zou zijn dat Masi zijn tweestrijd met Lewis Hamilton won. Die dreigde ermee te stoppen als Masi aanbleef, maar bevestigde vorige week uiteindelijk toch in maart weer vrolijk aan de start te staan.

