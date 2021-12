Nicholas Latifi, die met crash mee besliste over F1-wereldtitel Max Verstappen, kreeg doodsbedreigingen: “Extreme toon van haat schokte me het meest”

Formule 1Weinig mensen — op de Formule 1-volgers na, uiteraard — die Nicholas Latifi (26) kenden voor de GP van Abu Dhabi. De Canadees vloog aan het slot van de allesbeslissende race in de vangrail, waarna het Formule 1-kampioenschap nog een ommekeer vanjewelste kreeg. Niet Lewis Hamilton, maar wel Max Verstappen werd wereldkampioen. Latifi bleef achter met doodsbedreigingen en online haat, zo vertelt hij in een open brief.

Het stof na de waanzinnige ontknoping van het Formule 1-seizoen gaat stilaan wat liggen. Lewis Hamilton en kersvers wereldkampioen Max Verstappen deden hun zeg. Ook de ploegbazen van Red Bull en Mercedes lieten zich horen, maar rond de man die met zijn crash in Abu Dhabi mee de oorzaak was voor de plotse ommekeer in de strijd om de wereldtitel bleef het negen dagen lang stil.

Tot nu, want Nicholas Latifi verbrak de radiostilte met een moedige boodschap op zijn sociale mediakanalen. “Er is al zoveel gezegd over de wedstrijdsituatie na mijn opgave in Abu Dhabi. Ik ben doelbewust een tijdje weggebleven van social media om de gebeurtenissen te laten bezinken”, aldus de Canadees. Latifi verwees naar de duizenden reacties die hij kreeg na zijn crash in Abu Dhabi.

Quote Social media gebruiken om iemand aan te vallen en (doods)bedreigingen te uiten is shockerend. De extreme toon van haat schrokte me daarbij het meest Nicholas Latifi.

Volledig scherm De crash van Latifi, die mee besliste over de wereldtitel Formule 1 in Abu Dhabi. © Play Sports

Latifi streed om een verre ereplaats, belandde in de vangrail, waarna de safety car het circuit moest oprijden om de race even te neutraliseren, zodat er brokstukken geruimd konden worden. Latifi gaf op, de safety car-situatie draaide uit in het voordeel van Max Verstappen, die prompt wereldkampioen werd. “Ik wist bij afloop van mijn race meteen hoe het eraan toe zou gaan. Dat ik daarbij mijn social media even wou verwijderen, zegt genoeg.”

“Ik kreeg steunberichten, maar ook veel haat toegestuurd. Ik heb nagedacht over hoe ik hier het best mee kan omgaan en ik wil me dan ook uitspreken tegenover online geweld. Het kan drastische gevolgen hebben voor mensen. Social media gebruiken om iemand aan te vallen en bedreigingen te uiten is shockerend. De extreme toon van haat schokte me het meest.”

Volgens Latifi kwam het tot doodsbedreigingen. “Het is niet nieuw dat ik negatieve berichten over mezelf lees online, elke sporter die op wereldniveau acteert, weet dat hij onder een vergrootglas wordt gelegd. Blijkbaar is één incident dan genoeg om dingen volledig uit proportie te halen en het slechtste in mensen naar boven te brengen, mensen die zich dan nog fans van de sport durven te noemen.”

“Als ik aan de race denk, dan hoef ik me eigenlijk maar aan één groep te verontschuldigen en dat zijn de leden van mijn ploeg. Ik heb dat meteen na de wedstrijd gedaan. Alles wat verder rond mijn opgave gebeurde, was buiten mijn controle. Sommigen zeggen dat ik racete voor een plaats die er niet meer toe deed, maar ik geef alles tot de laatste vlag wappert. In dat opzicht ben ik niet anders dan mijn collega’s aan de start.”

“Ik kan begrijpen dat mensen daar niet mee akkoord gaan. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar als die mening gebruikt wordt om haat te verspreiden — tegenover mij en mijn naasten —, dan baart dat me zorgen. Ik voel me gelukkig goed in mijn vel, maar ik mag er niet aan denken hoe iemand die anders in zijn vel zit daarmee kan omgaan. Niemand mag zich door de acties van een roepende minderheid de wet laten dicteren.”

“Sport is competitief, maar ze moet ook mensen samenbrengen. Niet uiteendrijven. Als ik met deze getuigenis ook maar één persoon kan helpen, dan is dit het waard geweest. Mijn ervaringen hebben me doen inzien hoe belangrijk het is om de online haat een halt toe te roepen, daarom vond ik het mijn taak om hier niet stil over te blijven.”

Volledig scherm Nicholas Latifi en zijn vriendin Sandra Dziwiszek. © Photo News

Volledig scherm Nicholas Latifi. © Photo News