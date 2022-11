NEXT GEN F1. Mirakelman die horrorcrash overleefde, Vlaming van amper 14 en zelfzeker kereltje gesteund door topteam: maken deze talenten hun droom waar?

Formule 1Aanstormend talent is er altijd, ook in de autosport. In onze driedelige reeks ‘Next Gen Formule 1 ' bracht onze F1-watcher Jo Bossuyt drie toppertjes die werken aan die ene grote droom. Een Franse Algerijn van 18 met véél zelfvertrouwen, een Braziliaan van 21 die een gruwelijke crash meemaakte en... een Belg van nog máár 14 die 180 dagen per jaar in de kart zit. Wie wordt de nieuwe Max?

“Of ik het ga schoppen tot de Formule 1? Natuurlijk. Over twee jaar zelfs. Ik ben gewoon de beste.” Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij Isack Hadjar. De Franse Algerijn is 18, heeft de stuurslag van Alain Prost én zit in een ideale positie om voluit voor de top te gaan. Vorig jaar werd hij immers opgenomen in het junior-programma van Red Bull. Ferrari wees hij af, en daar had de intelligente Hadjar zo zijn redenen voor...

De naam Fittipaldi staat sinds de jaren zeventig al in de galerie der groten. Nu is Enzo Fittipaldi (21) de vierde met die familienaam die probeert de geweldige carrière van zijn opa te evenaren - en zelfs te verbeteren. Omdat hij het talent heeft, maar ook een mirakelman is. In 2021 overleefde hij namelijk een gruwelijke crash. Hij moest dringend onder het mes. Eén topteam gelooft in zijn kunnen. Wordt die hersenbloeding slechts een anekdote?

Een Vlaming die zich in het (financiële) veeleisende wereldje kan standhouden. En zelfs goed meedraait. Ean Eyckmans, amper 14 en volgend jaar dus nog een seizoen in de karting, heeft overigens raakpunten met de Verstappens. 150 à 180 dagen per jaar zit hij in de kart. “Meestal ergens in Europa. Daarom studeer ik online en als ik een week in het land ben, dan ga ik wat examens afleggen. Het moet wel zo, want racen is mijn leven.”