NEXT GEN F1. Enzo Fittipaldi, mirakelman met het échte talent om in de voetsporen van opa Emerson te treden

Formule 1 Tweede titel voelt “heel gek” voor Verstappen, Red Bull zal op later moment vieren: “Zelfs wij dachten dat F1 verkeerd gerekend had”

Na minutenlange onduidelijkheid kreeg Max Verstappen te horen dat hij in Japan toch echt weer wereldkampioen in de Formule 1 is geworden. “Heel gek. Ik heb allerlei emoties”, zei de Nederlander op het podium, nadat het Nederlands volkslied voor hem had geklonken. Ook z'n ploeg dat dat de F1 verkeerd had gerekend.

9 oktober