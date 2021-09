Netflix-documentaire verhaalt vanaf 15 september het lot van Michael Schumacher: “Net voor het ongeval zei hij nog dat de sneeuw niet optimaal was”

Formule 1Op 15 september pakt Netflix met een nieuwe documentaire uit over Michael Schumacher. De voormalige Formule 1-kampioen wordt na een ski-ongeval uit de media-aandacht gehouden. Niemand weet zeker hoe het met hem is, ook in ‘Schumacher’ zelf wordt over zijn gezondheidstoestand gezwegen, al vertelt vrouw Corinna wel meer over de omstandigheden van het ongeval: “Michaels ongeval was een puur ongeluk”



Om de misschien wel meest prangende vraag maar direct te beantwoorden: nee, we weten ook na de documentaire ‘Schumacher’ niet hoe het nu met hem gaat. Over het ski-ongeluk van bijna acht jaar geleden zegt zijn vrouw Corinna - in tranen - alleen dat het ‘domme pech was’. “Net voor het ongeval in Meribal gebeurde zei hij me dat de sneeuw niet optimaal was en we evengoed naar Dubai konden vliegen om te skydiven.”

Hoe zijn conditie nu is, blijft ongewis. “Voor Michael was privé altijd privé en dat is nog steeds zo.” Toch kan de kijker zich wel iets voorstellen bij de situatie, als Corrina zegt: “Ik mis Michael elke dag. Het is anders nu, maar hij is er nog. En ik merk dat dat ons kracht geeft.”

Pas in de laatste tien minuten van de film, vanaf 15 september te zien op Netflix, gaat het over het heden. Het is bepaald geen gemis in de documentaire, die vanaf de eerste minuut boeit. Bijna iedereen die in Schumachers carrière een rol heeft gespeeld, komt aan het woord. Van zijn vader, broer, vrouw en kinderen tot Mika Häkkinen, Damon Hill, Bernie Ecclestone, Ross Brawn en Jean Todt. Racefans zullen smullen van de beelden en het geluid van de motoren uit die tijd. Maar de videobiografie is voor kijkers zonder passie voor autosport evengoed een aanrader.

Grotendeels chronologisch wordt het levensverhaal van Schumacher verteld aan de hand van veel nooit vertoonde beelden, foto’s en interviews met de hoofdpersoon zelf. Hoe hij in zijn jeugd nog niet eens de 500 Duitse Mark had om een seizoen karten te bekostigen. Hoe hij bij toeval in de Formule 1 belandde in 1991. En hoe hij daarna worstelde met het leven van een idool. “Toen ik begon zei ik steeds: maak alsjeblieft geen ster van me, zet me niet op een voetstuk, dat wil ik niet.”

Volledig scherm Michael Schumacher (links). © ullstein bild via Getty Images

Maar het ging vanzelf. Zeker vanaf het moment dat de Formule 1 verder moest zonder icoon Ayrton Senna, die in 1994 - opgejaagd door Schumacher - crashte in San Marino en in het ziekenhuis overleed. Ontroerend zijn de beelden waarin de Duitser spreekt over de maanden na het fatale ongeval van zijn rivaal, van wie hij vijf jaar eerder nog een poster op zijn slaapkamer had hangen. “Kwamen we op Silverstone, reed ik een rondje in een normale personenauto, en dacht ik overal: hier zou je kunnen overlijden, in deze bocht kan je het leven laten. Ik wist niet of ik het nog zou kunnen , onbevangen racen.” Als Schumacher jaren later het aantal van 41 overwinningen van Senna evenaart, begint hij in de persconferentie onbedaarlijk te huilen.

Schumacher werd uiteindelijk kampioen in 1994, het jaar erop ook. Maar kiest dan voor Ferrari. De worsteling van het Italiaanse team en de superster die de Scuderia eindelijk weer aan een wereldtitel moet helpen beslaat een groot deel van de documentaire. Het is het meest eerlijke gedeelte, waar ook de mindere kanten van Schumachers karakter aan bod komen. “Hij had paranoïde perfectiedrang”, typeert Mark Webber zijn vroegere collega. “Vaak ging hij te ver, als dat helemaal niet nodig was.”

In 1997 werd Schumacher uit de WK-stand geschrapt na een botsing met Jacques Villeneuve. Pas na de hoorzitting kan de Duitser toegeven dat hij daar fout zat. “Michael is een steenbok”, zegt zijn vroegere manager Willi Weber. “Die maken geen fouten en bieden geen excuses aan.” In 1998 gaat Schumacher na een botsing in Spa bijna op de vuist met David Coulthard. Zelfs bij Ferrari wordt op een gegeven moment getwijfeld: was Schumacher wel de juiste keuze?

Volledig scherm Rubens Barrichello en Michael Schumacher. © AFP

Uiteindelijk slaagt het huwelijk tussen team en coureur, met vanaf 2000 vijf wereldtitels op rij. Tegenover het soms opvliegende karakter van Schumacher stond de ongekende betrokkenheid bij zijn team. En zijn liefdevolle gezinsleven, waarover Corinna en de kinderen vertellen. De woorden van zoon Mick, die dit jaar zelf debuteert in de Formule 1, komen binnen. “Papa en ik zouden nu anders met elkaar omgaan. We zouden dezelfde motorsporttaal spreken. Daar denk ik veel over na. Omdat het zo cool had kunnen zijn. Ik zou er alles voor opgeven. Sinds het ongeluk zijn die mooie ervaringen en herinneringen van vroeger er niet meer, of in mindere mate. Dat vind ik een beetje oneerlijk.”

Door de soms stemmige muziek en sprekers die in de verleden tijd praten, lijkt de documentaire soms een in memoriam. Totdat Corinna Schumacher vertelt hoe ze voor haar man zorgt. “We zijn samen, we wonen samen, we doen therapie. We doen alles om het voor Michael beter en comfortabeler te maken. En ervoor te zorgen hij onze familieband voelt. Het is belangrijk dat hij zo kan doorleven.” Daar moet de kijker het mee doen. “Michael heeft ons privéleven altijd beschermd. Nu beschermen wij Michael.”

