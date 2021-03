Nachtmerrie voor F1? Als er niet snel kentering in pandemie komt, kan het einde nabij zijn

Formule 1Volgende week begint in Bahrein het Formule 1-seizoen. Maar hoe de rest van het seizoen eruitziet, is nog niet duidelijk. En dat is een nachtmerrie voor de eigenaars van ‘het circus’: nog eens een slordige 320 miljoen euro verlies kunnen ze zich niet permitteren. Straffer zelfs: als er niet snel een kentering komt in de pandemie, kan dat het einde zijn van de Formule 1 zoals we die nu kennen... Eén iemand lacht ­alvast in zijn vuistje.