Na biecht van Ecclestone over ‘crashgate’-schandaal onderzoekt Felipe Massa of hij F1-wereldtitel van Hamilton uit 2008 kan aanvechten

Felipe Massa (41) overweegt stappen om alsnog de Formule 1 -titel uit 2008 te claimen. Dat heeft alles te maken met recente uitspraken van Bernie Ecclestone - de vroegere grote baas van het circus. Ecclestone biechtte vorige maand op dat hij meteen na de race van Singapore 2008 al op de hoogte was van ‘crashgate’ - het grote schandaal waarbij teambaas Flavio Briatore van het toenmalige Renault zijn coureur Nelson Piquet Jr. verplichtte om tegen de muur te rijden zodat Fernando Alonso zou kunnen winnen. Had Ecclestone dan ingegrepen, had ook Felipe Massa een wereldtitel. “Ook de resultaten van Lance Armstrong werden geschrapt. Wat is het verschil?”

Flashback naar 28 september 2008. Bij Renault zoeken ze een manier om de vijftiende startplek van Fernando Alonso te compenseren. Het plan: Alonso met maar een paar druppels benzine laten starten, zodat zijn auto vederlicht is. En hij een paar tegenstanders voorbij kan. Gevolgd door een extreem vroege pitstop - in die tijd waren er nog tankbeurten in de koers. Een plan dat gedoemd is om te mislukken, ware het niet dat twee ronden na de pitstop zich hét perfecte scenario ontrolt voor de Spanjaard. Want wil het toeval nu toch zeker niet dat twee ronden na Alonso’s vroege pitstop een auto in de muur gaat. Die van ploegmaat Nelson Piquet Jr. Zoveel brokken dat de safety car buiten moet. Ideaal, want alle andere auto’s moeten wel nog hun eerste pitstop maken, en daarvoor wachten tot de pitlane opengaat. Alonso niet meer. Hij komt aan de leiding en neemt voorsprong terwijl de anderen tanken. Met nog wat geluk, zoals Hamilton (McLaren) en Raikkonen (Ferrari) die lang achter een tragere auto blijven hangen, valt de puzzel in elkaar: Alonso wint verrassend de Grand Prix van Singapore.

KIJK. De crash van Nelson Piquet Jr.

Achteraf kwam aan het licht dat de crash niet zo toevallig was. Renault-teambaas Flavio Briatore had Piquet Jr. de opdracht gegeven om opzettelijk de muur in te rijden zodat Alonso de race zou kunnen winnen. Piquet: “Omdat het goed zou uitkomen voor de andere coureur van het team.” En ja, Nelson Jr. heeft dat dan ook gedaan, “omdat ik op dat moment mentaal fragiel was, en beïnvloedbaar” - de onzekerheid over zijn toekomst.

Ecclestone

Ruim een maand geleden kwam Bernie Ecclestone - de toenmalige F1-baas - terug op het incident. Zijn onthulling? Dat Bernie nog in 2008 ervan op de hoogte was.. Maar dat hij samen met de toenmalige voorzitter van de FIA, zijn vriend Max Mosley, besliste om niet in te grijpen. “We werden tijdens het seizoen al geïnformeerd. We besloten om niets te doen. We wilden de sport beschermen en behoeden voor een enorm schandaal.”

Daardoor werd het valsspelen pas duidelijk ná het seizoen. Wanneer de wereldtitel al was toegekend en Hamilton met één punt voorsprong op Massa wereldkampioen was geworden. In Singapore pakte Hamilton zes punten, Massa bleef puntloos achter. Om maar te zeggen: die race in Singapore had zijn invloed op de titel.

Volledig scherm Alonso in 2008, geflankeerd door ploegmanager Briatore en ploegmaat Piquet. © EPA

Ecclestone: “Toen was er een regel dat er niet meer aan de uitslag van het wereldkampioenschap gekomen mocht worden na het uitreiken van de FIA-awards. Hamilton kreeg de WK-trofee, zo was alles in orde”, vervolgt Ecclestone. “Maar eigenlijk hadden we dus genoeg informatie om de zaak ervoor al te onderzoeken. Volgens de statuten hadden we de uitslag in Singapore onder deze omstandigheden moeten schrappen, waardoor deze niet mee zou tellen voor het kampioenschap. Dan was niet Hamilton, maar Massa wereldkampioen geworden.”

Gerechtigheid

De woorden van Ecclestone brengen iets teweeg in het kamp-Massa. Want de 41-jarige Braziliaan onderzoekt nu zijn mogelijkheden, zo vertelt hij aan ‘Motorsport.com’. Hij wil gerechtigheid. “Na vijftien jaar horen we plots van de voormalige F1-baas dat hij al tijdens het seizoen van 2008 wist van het schandaal. Dit is triest. Dit is effectief diefstal. Het resultaat van Singapore had geschrapt moeten worden. Dan zou ik een wereldtitel op mijn palmares hebben. Ik probeer dit allemaal te begrijpen, want ik wil gerechtigheid. Dit gaat niet om een financiële compensatie, het recht moet zegevieren. Ik ben van plan de zaak te bestuderen. Om te bekijken wat de regelgeving is. Ik weet niet of het mogelijk is om de titel nog te delen en ik besef ook wel dat het lastig is om iets te veranderen aan wat vijftien jaar geleden gebeurd is. Maar we zien ook geschrapte resultaten in andere sporten. We hebben het gezien bij Lance Armstrong. Hij verloor alle titels. Wat is het verschil met Formule 1?”

Volledig scherm Felipe Massa. © Photo News