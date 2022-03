Morgen nieuw seizoen, maar Max Verstappen is niet bepaald fan van Netflix-docu ‘Drive to Survive’: “Ik hou het liever bij de feiten”

Hij is bepaald geen fan van ‘Drive to Survive’, en daar heeft Max Verstappen nooit een geheim van gemaakt. Ook in het vierde seizoen, dat morgen verschijnt op Netflix, speelt hij slechts een kleine rol. Natuurlijk zien we hem in actie en komt hij vaak genoeg in beeld op en naast het asfalt, op weg naar zijn eerste wereldkampioenschap.

De Nederlander bedankte eerder al voor meer samenwerking met Netflix en daar blijft hij ook in de toekomst bij. Er worden wat hem betreft te veel verhalen bewust gecreëerd door de documakers. “Ik ben down to earth. Houd het liever bij de feiten, het hoeft voor mij allemaal niet zo gehypet te worden”, legde Verstappen nog eens uit bij de testdagen in Bahrein. “Het is gewoon niet mijn ding. Ik zal zeker kijken, zoals ik wel vaker documentaires kijk op Netflix. Ik zal dan wel zien hoe over the top het dit keer is. En daarna ga ik door met mijn leven.”