Mick Schumacher als reservecoureur naar Mercedes: “Hij is nog steeds heel hongerig”

“Mick is een getalenteerde jonge piloot en we zijn blij dat hij bij het team komt”, reageert teambaas Toto Wolff. “Hij is een harde werker, heeft een kalme en methodische aanpak en is nog steeds hongerig om te leren en beter te worden als coureur. Dat zijn allemaal belangrijke kwaliteiten en we zijn blij dat hij ons kan helpen bij de ontwikkeling van de W14. We weten ook dat hij met twee jaar race-ervaring in de Formule 1 klaar staat om op korte termijn in de bolide te stappen om Lewis of George te vervangen, mocht dat nodig zijn.”