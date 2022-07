Michael Masi, de inmiddels ontslagen wedstrijdleider wiens bloed Mercedes kan drinken, met dood bedreigd

Masi werd in februari ontslagen als wedstrijdleider wegens een controversiële beslissing tijdens de laatste race van 2021. Na een crash van de Canadees Nicholas Latifi in de slotfase besloot Masi alle achterblijvers tussen leider Lewis Hamilton (Mercedes) en Max Verstappen (Red Bull) weg te halen en het duo nog één ronde te geven om te racen. De Nederlander profiteerde maximaal van zijn verse banden en haalde Hamilton nog in, waardoor hij zijn eerste wereldtitel veroverde. De beslissing van Masi leidde tot grote onvrede bij Mercedes.

“Ik weet nog dat ik een dag of twee later door de straten van Londen liep. Ik begon over mijn schouder te kijken en vroeg me af of de mensen achter me me zouden aanvallen”, aldus Masi. “Ik kreeg honderden berichten. Ze waren schokkend, racistisch, beledigend, gemeen, mensen scholden me uit. En er waren doodsbedreigingen. En het ging door, op mijn Facebook-account en vooral op LinkedIn, wat verondersteld wordt een professioneel platform te zijn. Het waren dezelfde soort beledigingen.”