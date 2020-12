Mevrouw Schumacher treedt voor het eerst sinds lang nog eens uit de schaduw: “Michael heeft zo’n groot hart”

Formule 1Formule 1-legende Michael Schumacher is tijdens het prijzengala van de internationale autosportfederatie FIA geëerd met een speciale prijs van voorzitter Jean Todt. De 51-jarige Duitser kreeg de prijs voor zijn inzet en grote betekenis voor de autosport. Opvallend ook: zijn vrouw Corinna Schumacher kwam de prijs in hoogsteigen persoon ophalen.

Vaak uit de schaduw treden, doet ze niet. Nog minder sinds dat tragische ski-ongeval van haar man Michael, eind 2013, waarbij hij zwaar hersenletsel opliep. Maar toch stemde de Duitse nu toe omdat Jean Todt, sinds mensenheugenis vriend van de familie Schumacher, haar dat gevraagd had. Todt, de voorzitter van de International Automobile Federation (FIA) besloot Lewis Hamilton en Michael Schumacher eerder deze week een speciale onderscheiding te geven: enerzijds voor hun zeven Formule 1-titels, anderzijds voor waar ze ook naast de racebaan voor staan. Het gala vond plaats in het Zwitserse Genève, vlakbij het huis waar de familie Schumacher nu resideert. En dus kwam Corinna zelf, in tegenstelling tot bijna alle andere winnaar die virtueel aanwezig waren, naar het evenement afgezakt. “Hij hield zo van racen”, zei Corinna Schumacher, wier zoon Mick Schumacher volgend jaar debuteert in de koningsklasse.

Todd weet nog goed hoe hij in de gloriejaren van Schumi met hem samenwerkte voor verschillende goede doelen, waaronder ook eentje voor ruggenmergonderzoek. Het resulteerde uiteindelijk in ‘Keep fighting’ (Blijf vechten), een niet-gouvernementele organisatie die werd opgezet om het herstel van de Duitse F1-legende en zijn lotgenoten mee te bevorderen. Ook de goedheid van haar echtgenoot kwam aan bod in de speech van Corinna: “Michael heeft altijd zo’n groot hart gehad, hij wou altijd mensen in nood helpen. Het was hem altijd een plezier om dat te doen. Door ‘Keep fighting’ op te richten, wilden we doorgaan waarmee hij begonnen was. Dat is de sleutel, dat is wat hij wilde doen”, aldus Corinna, die al gauw bijval kreeg van Todd. “Michael stond altijd klaar om elke actie te steunen. Hij was er altijd.”

Todt gaf dezelfde onderscheiding dus ook aan Lewis Hamilton, die dit jaar Schumacher evenaarde met zijn zevende wereldtitel. De Brit werd ook tot autosportpersoonlijkheid van het jaar uitgeroepen. Todt prees ook hem om zijn inzet en inspiratie. Hamilton maakte zich dit jaar sterk voor meer diversiteit en inclusiviteit in de Formule 1. “We hebben mensen met leiderschapskwaliteiten en passie nodig”, aldus Todt, die teambaas was van Ferrari in de succesjaren van Schumacher.

De Fin Kimi Räikkönen kreeg de prijs voor de beste actie van het jaar, de enige publieksprijs op het prijzengala, dat dit jaar vanwege de coronapandemie in virtuele vorm plaatsvond. De fans stemden massaal op zijn openingsronde in de Grote Prijs van Portugal, waarin hij in zijn Alfa Romeo op een natte baan naar voren slalomde en vanaf de zestiende naar de zesde plaats oprukte.

