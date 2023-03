“Met Michael erbij was het anders geweest”: Netflix-reeks toont hoe hard Mick Schumacher werd aangepakt, z’n nonkel reageert scherp

KIJK. Dit is de piste waar Michael Schumacher ten val kwam

Ralf Schumacher gelooft dat Haas-teambaas Guenther Steiner “zich anders zou hebben gedragen” als broer Michael aanwezig was geweest tijdens Mick Schumacher's twee seizoenen bij Haas. De zoon van de zevenvoudig wereldkampioen zag zijn contract eind vorig seizoen niet verlengd worden na enkele ongelukkige (en dure) crashes en vermeend pestgedrag vanuit de ploeg, beschuldigingen die Steiner sindsdien heeft ontkend.

De uitspraken van Schumacher komen er naar aanleiding van het meest recente seizoen van de Netflix-reeks Drive to Survive. In de reeks was een hele aflevering gewijd aan Steiner en de Amerikaanse eigenaar Gene Haas. In de episode noemt Steiner Mick onder meer “a dead man walking” na zijn crash tijdens de Grote Prijs van Monaco en heeft hij stevige kritiek op zijn rijgedrag tijdens het seizoen 2022.

“Jammer dat die dingen gebeurd zijn”, aldus Ralf Schumacher bij F1-Insider over het gedrag van Steiner. “Ik vind dat je als ervaren man niet op die manier omgaat met een jonge rijder. Elke rijder moet uiteraard kunnen leven met druk, maar dit was overdreven. Ik geloof ook, en dat zit me nog het meest dwars, dat Steiner zich niet zo zou hebben gedragen als mijn broer er was geweest. Zijn aanwezigheid zou daarvoor voldoende zijn geweest. Iedereen gaat natuurlijk op zijn manier te werk, maar ik vind het niet leuk als mijn familie zo wordt behandeld.”

Breuk na rampzalig seizoen

Mick Schumacher maakte in 2021 zijn debuut in de Formule 1 en kreeg aanvankelijk veel lof omdat hij beter presteerde dan zijn Russische Haas-teamgenoot Nikita Mazepin. Toch kon geen van beide coureurs doorheen het seizoen punten sprokkelen in de WK-stand. Ook vorig seizoen worstelde Mick meer en meer met zichzelf. Hij moest opboksen tegen de ervaren Kevin Magnussen, die 25 punten wist te behalen voor Haas. Schumacher bleef steken op 12 punten en kostte zijn team veel geld door meerdere crashes.

Uiteindelijk bleek een rampzalig seizoen 2022 de voorbode van een breuk tussen Schumacher en Haas. Lang heeft hij wel niet zonder ploeg gezeten. Sinds begin dit jaar is hij namelijk reserverijder bij zowel Mercedes als McLaren.

Micks vader was eind 2013 slachtoffer van een zwaar ski-ongeval in het Franse skiresort Meribel. Daarbij kwam de Duitser tegen een rots terecht en liep hij een zwaar hersenletsel op. Sindsdien wordt amper met een woord over de voormalige F1-kampioen gerept. Buiten familie, advocaat en verzorgend personeel weet niemand hoe Schumacher er tien jaar na zijn ski-ongeval echt aan toe is.

