Met dank aan Netflix: waarom de dominantie van Verstappen niet nefast hoeft te zijn voor de populariteit van de F1

ONS RAPPORT. “Hij bewijst dat hij niet in F1 thuishoort, tijd dat hij uit zijn lijden wordt verlost”: drie buizen in Bakoe, twee renners halen 8 op 10

Sergio Pérez mocht vieren in Bakoe. Hij bleef z’n teamgenoot Max Verstappen voor, al kreeg hij daarvoor wel de hulp van de safety car. “Zonder had Verstappen waarschijnlijk gewonnen”, zo zag onze Formule 1-watcher, “maar hij kwam het hele weekend wel net iets fletser voor de dag dan de man die in de eerste drie GP’s van het jaar onoverwinnelijk leek.” De achttien piloten en twee opgevers, in volgorde van uitslag, beoordeeld met een punt op tien. Met daarbij twee keer een acht op tien en drie onvoldoendes.