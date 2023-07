Met dank aan de mama’s: drie coureurs met Belgische roots stonden in Spa-Francorchamps op de startgrid

Lando Norris, de ‘halve Vlaming’ die de nieuwe Engelse F1-half­god moet worden: “Ik wil zo graag eens winnen”

De opvolging van Lewis Hamilton (38) is gegarandeerd. Engeland heeft immers twee jonge snaken in de pijplijn van de F1. Maar ze zijn niet even geliefd. Waarom Engeland Lando Norris (23) veel inniger in de armen sluit dan George Russell (25). En hoe deze ‘halve Vlaming’ die eerste overwinning eigenlijk al achter zijn naam moest hebben.