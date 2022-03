Mercedes-teambaas Wolff weet oplossing voor mindere prestatie in Bahrein: “We nemen gewoon de kettingzaag erbij”

Formule 1Lewis Hamilton moest zich afgelopen weekend in de eerste GP van het seizoen in Bahrein neerleggen bij een derde plaats, na het Ferrari-duo Leclerc-Sainz. Teambaas Toto Wolff reageerde achteraf opvallend gelaten, maar heeft intussen een merkwaardige oplossing bedacht.

Voor het eerst sinds september 2019 won Ferrari dankzij Charles Leclerc afgelopen weekend nog eens een F1-race. Ploegmaat Carlos Sainz maakte het feestje in Bahrein zelfs helemaal compleet door zelf als tweede te finishen. Een plek die lang leek ingenomen te worden door Max Verstappen, maar de Nederlander werd uit de race geslagen door een tegenstribbelende motor. Over en uit, net als voor z'n Mexicaanse teamgenoot Sergio Perez enkele ronden later - ook hij viel stil. Een dubbele uppercut voor Red Bull.

Intussen reed Lewis Hamilton een anonieme race. De Britse vicewereldkampioen schoof door de pech van Verstappen en Perez dan wel op van P5 naar P3, van euforie was er achteraf geen sprake in het Mercedes-kamp. Wel integendeel. “Als we naar de hiërarchie kijken, lijkt de kans klein dat we de wereldtitel zullen pakken”, klonk het na de race bij teambaas Toto Wolff. “Derde was wellicht het hoogst haalbare en van daaruit moeten we verder werken. Elk weekend telt. Maar nu moeten we realistisch zijn - als je derde wordt, kan je niet aan titels denken.”

Kettingzaag

Wolff meent de oorzaak voor de mindere prestatie in Bahrein te kennen. “We hadden te veel ‘drag’ doordat we een tekort aan onderdelen hebben”, zegt hij aan Sky Sports. “Hopelijk geraakt dat snel opgelost. Het kost ons slechts een beetje van onze topsnelheid, maar we moeten alles onderzoeken aan de motor.” Met het oog op Saoedi-Arabië heeft Wolff alvast een oplossing in gedachten. “We pakken gewoon de kettingzaag erbij en zagen de hele achtervleugel in allerlei stukjes. Dat is precies wat we gaan doen.”

Mogelijk wil Wolff met de uitspraken z'n team wakker schudden, maar feit is dat Mercedes in Bahrein constant achter de feiten aanholde. Na de vijfde tijd in de kwalificaties slaagde Hamilton er ook op ‘race day’ nooit in z'n voet naast die van de Ferrari’s Leclerc en Sainz te zetten. Werk aan de winkel. Maar of dat ook effectief met de kettingzaag zal zijn?

Ben jij een Formule 1-kenner? Speel mee met de Gouden Formule 1 en maak kans op de hoofdprijs van 5.000 euro.

Speel mee met de Gouden Formule 1 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.