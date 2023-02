Mercedes gaat in zwarte auto concurrentie aan met Verstappen, Hamilton trekt zich niets aan van politiek spreekverbod: “Blijf zeggen wat ik vind”

Hamilton trekt zich niets aan van politiek spreekverbod

In de marge liet Hamilton zich ook uit over de aangekondigde verscherpte regels van de FIA wat betreft politieke uitspraken. In het verleden vroeg hij aandacht voor Black Lives Matters, racisme, politiegeweld in Amerika en sprak zich meermaals uit over het klimaatprobleem. Wil hij dat weer doen in 2023 dan heeft hij daar volgens verscherpte regels van de FIA straks officieel toestemming voor nodig. Maar Hamilton maakte vandaag duidelijk dat er wat hem betreft niets is veranderd, nu de autosportfederatie de teugels wat strakker aan heeft getrokken op het gebied van communicatie. “Ik heb het nieuws niet erg goed gevolgd deze winter, maar heb dit wel gehoord en het verbaasde me niet echt, moet ik toegeven. Maar niets zal mij stoppen om me uit te spreken over dingen waar is gepassioneerd over ben. Voor mij verandert er niks. Ik denk dat het een taak is van deze sport, een verantwoordelijk, om je uit te spreken over bepaalde zaken. We hebben dit platform ook om bewustzijn te creëren en ik denk dat we daar als coureurs allemaal ook over op één lijn zitten.”