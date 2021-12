Mercedes-baas verklaart de radiostilte van Lewis Hamilton: “Nog steeds niet bekomen van emoties”

Formule 1 Max Verstappen verkoopt zijn auto voor goed doel (en geïnteres­seer­den zullen diep in de buidel moeten tasten)

Wilt u graag een keer scheuren in de wagen van een Formule 1-wereldkampioen? Dat kan binnenkort, want de auto van Max Verstappen is straks te koop. Nee, niet de RB16 waarmee hij Lewis Hamilton afgelopen zondag het nakijken gaf. Maar wel eentje met een Honda-motor.

