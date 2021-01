Mercedes-baas Toto Wolff over de contractverlenging van Lewis Hamilton: “We zijn er bijna, maar het zal niet voor drie jaar zijn”

Op papier is er nog één stoeltje vrij op de grid voor volgend seizoen. Dat van Lewis Hamilton. Niet dat de Brit zich zorgen moet maken, integendeel. De zevenvoudige wereldkampioen probeert het maximale uit een nieuwe verbintenis te halen. Lees: een monsterloon van om en bij de 45 miljoen euro per jaar. Wolff is er van overtuigd dat Hamilton “snel” zijn krabbel zal zetten, maar niet onder een contract voor drie seizoenen - wat Hamilton absoluut wilde. Dat is volgens de Duitse teambaas niet mogelijk door het “veranderende landschap in de Formule 1".

“We weten dat de deadline voor de verlenging ligt op de dag dat we naar Bahrein reizen (voor de tests voorafgaand aan het seizoen, red.), maar tegen dan zal het zeker allemaal beklonken zijn”, aldus Wolff. “Maar ik denk niet dat het een verbintenis voor drie jaar zal zijn. We zijn daarover nog in discussie, en ook over enkele andere details. Maar het komt goed, wij hebben niet enkel een professionele band. We zijn ook vrienden.”

“Lewis is ongelooflijk belangrijk voor ons en voor het merk Mercedes, maar het landschap verandert nu. Volgend jaar zullen we minder budget hebben (door het nieuwe budgetplafond in de Formule 1, red.) Dat speelt allemaal een rol in de onderhandelingen. We zullen niets onder druk zetten, maar we zijn er vlakbij”, zei Wolff nog.

Hamilton verzekerde zich in november van een zevende wereldtitel, een evenaring van het legendarische record van Michael Schumacher. Hij rijdt sinds 2013 bij Mercedes.

