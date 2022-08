“Meest dominante weekend uit hele carrière”: fenomenale Max Verstappen van plek 14 naar winst in Spa-Francorchamps

Verstappen: “Het ging ongelofelijk goed”

“Het was een hectische eerste ronde. Maar toen er eenmaal rust kwam, stond de auto op rails. Ik koos mijn momenten uit om in te halen en zo kwamen we vooruit. Daarna was het managen. Het ging ongelofelijk goed. Ik had me vooraf niet voor kunnen stellen dat het hier zo vlekkeloos zou verlopen. Als je naar mijn hele weekend kijkt, dan was dat het meest dominante uit mijn hele Formule 1-loopbaan. Ik denk dat onze auto heel efficiënt is en dat deze baan daar sterk bij past. Als je auto zó sterk is, wordt alles makkelijker. Er komen moeilijkere banen aan, maar hier liep het heel goed. “Winnen is altijd fijn en op deze manier winnen is helemaal mooi. En dan ook nog op dit circuit, waar ik zo vaak kwam, waar familie is. Dat is helemaal speciaal. Eens zien wat we nu in Zandvoort kunnen doen volgende week. Dat het zo goed zal zijn als hier, kan ik natuurlijk niet beloven.”