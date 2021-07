McLaren-bolides rijden in Formule 1 met logo van Tomorrowland rond

Delen per e-mail

Het is een initiatief van McLarens sponsor BAT (British American Tobacco), dat normaal voor het logo ‘A Better Tomorrow’ - om promotie te maken voor alternatieve tabaksproducten - kiest op de zijkant van de oranje wagens. Voor de negende manche van het F1-seizoen in Oostenrijk ging BAT echter een samenwerking aan met ‘Tomorrowland’. En dus prijkt vandaag het logo van het beroemde muziekfestival op de McLarens.

Volledig scherm © Photo News

De renstal en zijn sponsor willen de door Covid geteisterde muzieksector steunen. Meteen wordt ook aandacht geschonken aan ‘Tomorrowland Around the World’, het digitale evenement dat op 16 en 17 juli plaatsvindt. Het fysieke dancefestival in Boom gaat ook dit jaar niet door.

Een primeur straks op de Red Bull Ring, want het is de eerste keer in de geschiedenis dat de naam van een muziekfestival op een F1-auto staat.

Volledig scherm Norris. © Photo News