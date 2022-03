Mazepin, die in alle talen zwijgt over Russische invasie, over F1-exit: “Droom waar ik 18 jaar aan gewerkt heb, is voorbij”

Formule 1Nikita Mazepin (23) heeft voor het eerst uitgebreid gesproken over zijn ontslag bij de Formule 1-renstal Haas. Mazepin zei “onvoldoende steun gekregen te hebben” en weigerde een standpunt in te nemen met betrekking tot de Russische invasie in Oekraïne. Intussen eist de aan de kant gezette titelsponsor Uralkali, het bedrijf waarvan vader Dmitri Mazepin hoofdaandeelhouder is, het volledige bedrag voor 2022 terug.

Op 5 maart maakte Haas bekend dat Nikita Mazepin niet langer voor het team zal racen. “Haas F1 kiest ervoor om per direct de contracten met titelsponsor Uralkali en coureur Nikita Mazepin te ontbinden”, klonk het in een statement van de renstal. Uralkali is een chemieconcern met nauwe banden met de Russische president Vladimir Poetin, en heeft bovendien Dmitri Mazepin - vader van - als hoofdaandeelhouder. Daarnaast was Mazepin senior aanwezig bij een bijeenkomst van Poetin met verschillende Russische oligarchen over het binnenvallen van Oekraïne.

Mazepin kon en wilde onder een neutrale vlag in de F1 actief blijven, maar dan moest-ie wel een document van de FIA ondertekenen waarin hij verklaarde geen trouw aan Rusland te zullen tonen. “De avond voor mijn contract ontbonden werd, heb ik dat document onder ogen gekregen. Er stonden veel clausules in, dus die wilde ik nauwkeurig bestuderen. Maar de volgende ochtend kreeg ik al te horen dat mijn contract ontbonden werd. Ik kreeg niet eens de tijd om ‘ja’ te zeggen, ik kreeg gewoon mijn ontslag.” De Rus vindt dan ook dat hij onvoldoende steun gekregen heeft van Haas. “Er was geen juridische reden om mijn contract te beëindigen. De droom waar ik 18 jaar aan gewerkt heb, is voorbij.”

Volledig scherm Mazepin kwam in februari nog in actie tijdens de F1-testdagen in Barcelona. © Photo News

Banden met Poetin

Tijdens de persconferentie kreeg Mazepin ook vragen over de banden van zijn vader met Poetin en zijn standpunt over de Russische invasie in Oekraïne, maar daar danste de piloot omheen. “Ik heb mijn positie toegelicht in een eerder statement - over die woorden heb ik grondig nagedacht. Ik zal er dan ook niets nieuws over zeggen.” In een tweet op 25 februari - een dag na de Russische invasie - zei Mazepin dat “het moeilijke tijden zijn en hij geen controle heeft over wat er aan het gebeuren is”.

Het ontslag van Mazepin krijgt overigens mogelijk nog een staartje, want Uralkali eist het volledige sponsorbedrag voor 2022 terug van Haas. Dat geld zou geschonken worden aan ‘We Compete As One’, een nieuw initiatief dat zich wil inzetten voor atleten die in hetzelfde schuitje als Mazepin zitten. En waar Mazepin zich dan ook achter schaart. “We willen atleten de steun bieden die ze misschien niet krijgen van de sport zelf. Iedereen moet toegang krijgen tot sport, zonder daarbij keuzes te moeten maken op vlak van nationaliteit, politiek... Ik wil voor die mensen opkomen.”

Volledig scherm Nikita Mazepin. © REUTERS