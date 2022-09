Max Verstappen wint in Zandvoort na zinderende race, Lewis Hamilton rook zijn kans maar blijft woest achter

Formule 1Max Verstappen won een zinderende race in Zandvoort. Mercedes en vooral Lewis Hamilton beten na een tactisch steekspel flink van zich af. Maar finaal zorgde de WK-leider in eigen land voor een uitzinnig Oranje-feest. Hamilton was woedend op zijn ingenieurs.