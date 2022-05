Max Verstappen wint GP van Miami na spannend duel met Charles Leclerc, die WK-leider blijft

Formule 1 Van een neppe haven tot suites van 5.000 dollar: grootser en glimmender dan de GP Formule 1 in Miami wordt het niet

Voorproefje van wat Formule 1 de komende jaren almaar vaker serveert? Kom naar Miami. Grootser wordt het niet meer. Of duurder. Of glimmender. Nepper ook. Noem het een toekomstbeeld. Waarin de show op de eerste plaats komt. Omdat het volk het wil. Omdat de kassa rinkelt. En omdat het politiek niet zo vervelend is als koersen in oorden als Jeddah.

