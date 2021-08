Max Verstappen verovert in natte omstandigheden pole in Spa-Francorchamps, Lando Norris crasht zwaar

Door de regen begonnen de kwalificaties een kwartier later. In Q1 en Q2 werd het droger, maar net voor de laatste sessie gingen de hemelsluizen weer open. Lando Norris was het slachtoffer en crashte zwaar. De Britse piloot van McLaren-Mercedes verloor op een nat circuit in Spa-Francorchamps de controle en ging in de beruchte Raidillon uit de bocht. Zijn bolide was zwaar beschadigd. Zelf kwam de 21-jarige Brit op het eerste zicht ongedeerd uit het wrak.

Kort voor de crash van Norris had Sebastian Vettel (Aston Martin) na een nieuwe plensbui de wedstrijdleiding via de boordradio gevraagd de sessie te staken vanwege het slipgevaar. Dat gebeurde pas na de klapper van Norris. De Brit was in volle strijd voor de pole position. In de tweede kwalificatiesessie had hij de snelste tijd neergezet. De organisatie koos meteen voor de rode vlag: even pauze in Q3. Verstappen trok er zich niets van aan en was net iets sneller dan George Russell en Lewis Hamilton.

De race start morgen om 15u. Zo’n twee uur later kennen we de opvolger van Lewis Hamilton. De Brit won vorig jaar voor de vierde keer in Spa. Michael Schumacher is met zes overwinningen recordhouder.

Volledig scherm Max Verstappen. © ANP

Volledig scherm Lewis Hamilton. © AP

Volledig scherm Lando Norris. © Photo News

Volledig scherm Max Verstappen. © AFP