Max Verstappen verloor tien kilogram op zes weken tijd: “Mezelf pijnigen vind ik best leuk”

Formule 1Nu staat hij weer op scherp, maar Max Verstappen (25), tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 , liet zich in het tussenseizoen serieus gaan. Tien kilogram kwam hij bij. Een cijfer dat er de afgelopen zes weken weer afging na een stevig dieet en training. “Mezelf pijnigen vind ik best leuk.”

Tien kilogram op zes weken tijd verloor de Nederlander om weer z’n streefgewicht te bereiken voor de testdagen in Bahrein. Want in het tussenseizoen - op 20 november liep het vorige seizoen ten einde - had Verstappen de teugels laten vieren. In het resterende 2022 at en dronk de tweevoudige wereldkampioen wat hij wou. Dat doet hij steeds tussen twee seizoenen door. Maar dit keer vlogen de kilo’s er snel bij. Tien kilogram kwam hij dus bij.

“Ik ben best wel wat aangekomen deze winter”, vertelt Verstappen in Bahrein, waar de testdagen voor Red Bull erg succesvol zijn (zie onderaan). “Er kwamen meer kilo’s bij dan de jaren ervoor, dus ik moest ook meer afvallen. Maar dat vind ik net leuk. Ik vind het fijn om mezelf een beetje te pijnigen. Omdat ik - vind ik - het hele jaar ónder mijn gewicht zit. En dan heb je eindelijk eens een maand tijd om een beetje te genieten. En te eten en te drinken. Dus doe ik dat ook. Iedereen is daarin anders. Sommigen vinden het heel leuk om een heel jaar door op een constant gewicht te zitten. Ik vind het net heel fijn om een maand niet aan trainen te moeten denken. Als ik dan in januari weer opstart, is het meteen volle gas. In afvallen, maar ook in fit worden. Voor mij werkt die aanpak.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Fijn detail: ook de Red Bull had last van overgewicht. De auto was vorig jaar veel te zwaar. “Nog meer dan ik in december. (lacht). En dat was heel wat.” Volgens Verstappen zijn de extra kilo’s van de wagen inmiddels opgelost.

Ook op derde testdag komt Red Bull sterk voor de dag Verstappens ploegmaat Sergio Pérez heeft zich vandaag overigens van zijn beste kant laten zien in de afsluitende sessie van de testdagen. De 33-jarige Mexicaan was veruit het snelst en leek daarmee nog maar eens te bevestigen dat Red Bull de te kloppen renstal is richting de start van het F1-seizoen over een week. Anderhalf uur voor het vallen van de vlag - ‘happy hour’ naderde - was het dan eindelijk zover en werd de tijd van Charles Leclerc eerder op de dag verbeterd. De eerder op harder rubber nog worstelende Hamilton ging op de zachtst beschikbare bandensoort naar de toptijd, om niet veel later alweer een plekje naar beneden geduwd te worden door Sergio Pérez. De Mexicaan ging sneller op een hardere band - minder positief nieuws voor Mercedes - en was ook nog niet voldaan. Pérez trapte de RB19 nog een laatste keer op zijn staart en scherpte met snelste tijden in alle drie de sectoren zijn eigen beste tijd aan: 1.30,305. Daarmee was hij ook de eerste - en enige - die onder de poletijd van Charles Leclerc in 2022 dook (1.30,558). En werd bevestigd dat Red Bull dus klaar is voor het nieuwe seizoen, want ook bij Verstappen verliep het donderdag en vrijdag bijzonder vlot.

Volledig scherm Verstappen. © AFP